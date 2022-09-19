Подмосковный производитель выпустил в продажу леденцы с "трупными" вкусами

Необычные леденцы на палочке выпустил подмосковный производитель. На упаковках значатся вкусы "Могильный апельсин", "Кровавая клубника", "Трупный виноград".

Как такой маркетинг влияет на продажи? И можно ли остановить торговлю такими сладостями? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.