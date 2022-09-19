В Москве ожидаются сильные ливни с грозами и градом 19 сентября. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что сложные погодные условия могут привести к возникновению ЧС. Москвичей попросили не выходить на улицу, а если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.