Победители рубрик получили в подарок сувениры от телеканала Москва 24

Москва 24 запустила рубрику "Квадрокоптево". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы. Победители рубрик получают подарок сувениры от телеканала каждую неделю.

Недавно в редакцию приезжала Людмила, которая первой отгадала конюшни Манташева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.