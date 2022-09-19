Осужденных по нетяжким статьям могут привлечь на стройки

Недвижимость в России будут строить осужденные. На стройплощадки планируют привлечь тех, кого приговорили по нетяжелым статьям. В основном это экономические преступления.

С таким предложением выступили в правительстве. Опыт уже есть.

Как это работает и сможет ли новая схема как-то снизить стоимость недвижимости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.