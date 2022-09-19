Новости часа: жителей столицы предупредили о сильном ветре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве и области из-за порывистого ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу.

Три человека находятся в больницах после утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске. Об этом заявили в МЧС.