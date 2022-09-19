В столицу пришел шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду

В столицу пришел шквалистый ветер. Местами порывы достигли 17 метров в секунду.

И это не предел – в течение 19 сентября ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Об этом предупредили городские власти. Москвичей просят не выходить на улицу. А если это необходимо, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.