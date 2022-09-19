Синоптики предупредили москвичей о непогоде 19 сентября

Синоптики предупредили москвичей о непогоде. В прогнозе на 19 сентября – ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Скорость местами может достигать 25 метров в секунду.

Воздух днем прогреется до 11–13 градусов. Однако из-за сырости и ветра может показаться, что за окном прохладнее. Такая картина сохранится примерно до 22 сентября. К концу недели осадки должны прекратится, а также немного потеплеет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.