Назван регион РФ, в котором получают самую большую пенсию

По данным Росстата, больше всех получают пенсионеры Чукотского автономного округа – в среднем около 27 тысяч рублей. А самая маленькая пенсия в Дагестане – 12 тысяч рублей. В Москве пенсия составляет около 18 тысяч.

Экономисты подчеркивают, что размер пенсии можно увеличить, открыв индивидуальную пенсионную программу либо подключившись к корпоративной программе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.