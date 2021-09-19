Выигравшие автомобили участники онлайн-голосования рассказали о своих эмоциях

Утром 19 сентября в прямом эфире телеканала Москва 24 прошел второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн москвичей. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 18 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей 5 квартир и 25 автомобилей.

Победители розыгрыша поделились впечатлениями. Некоторые из них до сих пор не верят в то, что они выиграли.

"Надежд, правда, не было никаких, потому что много человек участвуют. Я никогда и ничего не выигрывал. А тут получил СМС-сообщение, я, конечно, сначала не поверил, потому что сейчас много мошенников. Но потом проверил код на официальном сайте, сверил, активировал. Мне позже перезвонили, подтвердили то, что я выиграл автомобиль", – сказал Владимир Барченко.

Третий розыгрыш состоится в эфире телеканала Москва 24 в понедельник, 20 сентября. Его проведут среди проголосовавших 19 сентября.