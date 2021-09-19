Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования поделились впечатлениями

19 сентября, 19:15
Победители розыгрыша квартир среди участников электронного голосования в рамках акции "Миллион призов" поделились впечатлениями.
"Когда подавала заявку, даже и не думала о том, что вообще что-то выиграю. Ну, может, надежда где-то и была, ну так особо не надеялась. Сначала даже код не регистрировала. Потом думаю, зайду зарегистрирую. И, оказывается, выиграла. Это было очень неожиданно. В это было сложно поверить. Сначала думала что это не мой код, потом, нет, все-таки мой, потом пришла СМСка, поздравляем, вы победили", – сказала Елена Новосельская.
"И не верила даже, и не надеялась даже, галочку поставила. Было невероятно. Когда пришла СМСка, сначала подумала, что это какие-то мошенники. Что так не бывает, что вдруг не за что ни про что можешь выиграть автомобиль. Потом мы несколько раз зашли на сайт, перепроверили все номера, и действительно да, так бывает", – сказала Евгения Суворова.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Участники электронного голосования включаются в число претендентов на подарки программы "Миллион призов". В совокупности будет разыграна 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы – сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
В воскресенье, 19 сентября, состоялся второй розыгрыш программы. Случайным образом были выбраны пять обладателей новых квартир и 25 человек, которые смогут получить автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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