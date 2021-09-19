Победители розыгрыша призов на ДЭГ поделились впечатлениями

Утром 19 сентября в прямом эфире телеканала Москва 24 прошел второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн москвичей. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 18 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей 5 квартир и 25 автомобилей.

Победители розыгрыша поделились впечатлениями. Некоторые из них до сих пор не верят в то, что они выиграли.

"Эмоции зашкаливают. Неожиданно потому что, никогда ничего не выигрывал нигде. Короче, не верилось и до сих пор какое-то непонятное состояние. Все казалось, что это какие-то мошенники. Это здорово, что появляются у людей такие возможности", – рассказал Андрей Голодяев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.