В понедельник в Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков

В понедельник москвичей ждет сильнейший за 73 года ливень. О непогоде предупреждают синоптики. На карте осадков видно, что дожди идут с юга. По прогнозам, выпасть может около трети месячной нормы осадков.

Осадки ожидаются уже в воскресенье. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах обещают порывы до 17 метров в секунду.

Жителей просят обходить шаткие конструкции, а автомобилистов – не парковать машины под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.