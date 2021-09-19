В Москве за сутки выявили 2 376 новых случаев COVID-19. Таковы данные из оперативного штаба. Выздоровели за это время 1 215 человек.

В Подмосковье ковид выявили у 1 004 человек. А выписали по выздоровлению 768 пациентов.

В целом по России за день зафиксировали 20 174 новых случаев коронавируса. Бессимптомников – около 8%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста: Москва, Алтай и Бурятия, Карачаево-Черкессия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская и Калужская области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.