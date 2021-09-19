Среди голосующих онлайн москвичей провели второй розыгрыш "Миллиона призов"

Розыгрыш еще 5 квартир среди участников электронного голосования прошел в столице. Победителей объявил актер театра и кино Сергей Дорогов.

Победителями стали обладатели номеров: 3435-6605-89, 1970-5226-07, 3552-3861-54, 1074-7364-41, 2763-4574-73.

Для участия в розыгрыше нужно было подать заявку до 13 сентября. А 15 и 16 сентября всем, кто решил голосовать дистанционно, пришло смс с уникальным кодом участника.

Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые необходимо обменять на промокоды партнеров программы "Миллион призов" до 31 декабря этого года, а воспользоваться ими, оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах, можно будет до 1 апреля 2022 года.