Среди голосующих онлайн москвичей провели второй розыгрыш "Миллиона призов"

09:15
Розыгрыш еще 5 квартир среди участников электронного голосования прошел в столице. Победителей объявил актер театра и кино Сергей Дорогов.
Победителями стали обладатели номеров: 3435-6605-89, 1970-5226-07, 3552-3861-54, 1074-7364-41, 2763-4574-73.
Для участия в розыгрыше нужно было подать заявку до 13 сентября. А 15 и 16 сентября всем, кто решил голосовать дистанционно, пришло смс с уникальным кодом участника.
Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые необходимо обменять на промокоды партнеров программы "Миллион призов" до 31 декабря этого года, а воспользоваться ими, оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах, можно будет до 1 апреля 2022 года.
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