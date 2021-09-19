Второй розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет в Москве 19 сентября

19 сентября в эфире телеканала Москва 24 пройдет розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн. 5 квартир и 25 автомобилей, а также призовые баллы найдут своих владельцев. Участниками станут проголосовавшие в субботу, 18 сентября.

Накануне стали известны первые счастливчики. В прямом эфире определили коды победителей. Все они получены с помощью генератора случайных чисел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.