Новости регионов: сугробы появились в Иркутской области

19 августа, 19:15

В нескольких районах Иркутской области прошел град с ливнем, а местами температура воздуха опустилась до минусовой, из-за чего во дворах появились сугробы. В результате заморозков серьезно пострадал урожай местных фермеров.

В Анапе волонтеры нашли и спасли дикобраза-альбиноса. На улице за ним погнались собаки, а дикобраз спрятался в заброшенном здании. Оттуда его с трудом достали зоозащитники.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге покрылась газоном. Искусственное покрытие с трибунами подготовили для открытой тренировки футбольного клуба "Зенит". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

