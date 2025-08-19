19 августа, 12:00Общество
"Лето в Москве" приглашает детей интересно провести время с 19 по 24 августа
Заняться интеллектуальными видами спорта можно на площадках проекта "Лето в Москве".
На Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.
Кроме того, открыты 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". А активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные" – работает более 50-ти локаций.
