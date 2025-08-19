Форма поиска по сайту

19 августа, 12:00

Общество

"Лето в Москве" приглашает детей интересно провести время с 19 по 24 августа

Заняться интеллектуальными видами спорта можно на площадках проекта "Лето в Москве".

На Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Кроме того, открыты 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". А активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные" – работает более 50-ти локаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
обществогородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

