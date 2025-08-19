Специалисты рассказали, как изменились зарплаты офисных сотрудников в Москве

Специалисты изучили тенденции изменения средних зарплат, которые получают офисные сотрудники в Москве. Первое место по темпам роста заняли дизайнеры. За 2025 год их доход увеличился на 27% и на данный момент составляет 140 тысяч рублей с учетом полного рабочего дня.

На втором месте оказались бухгалтеры. Их зарплаты выросли на 25% и составили 117 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнули аналитики. Их доход за этот год увеличился на 22% и составил 177 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.