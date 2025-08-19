Форма поиска по сайту

19 августа, 07:45

Общество

В Москве пройдет чемпионат "Камень, ножницы, бумага"

Отборочные этапы чемпионата "Камень, ножницы, бумага" пройдут на двух площадках в Москве во вторник, 19 августа.

На Тверском бульваре мероприятие стартует в 12:00. Еще один отборочный этап начнется в 15:00 на окружной площадке в усадьбе "Люблино".

Принять участие может любой желающий старше 6 лет. Победители отборочных этапов смогут побороться за звание чемпиона в финале на День города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

