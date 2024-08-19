Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 23:45

Общество

Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области

Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области

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Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили местные власти. Во временных пунктах разместили почти 7 тысяч человек, другие регионы приняли почти 3 500 человек.

Российские войска продолжают выбивать противника из курского приграничья. По сообщениям Минобороны, за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли почти 4 тысячи военнослужащих, 54 танка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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