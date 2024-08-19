19 августа, 23:45Общество
Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области
Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили местные власти. Во временных пунктах разместили почти 7 тысяч человек, другие регионы приняли почти 3 500 человек.
Российские войска продолжают выбивать противника из курского приграничья. По сообщениям Минобороны, за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли почти 4 тысячи военнослужащих, 54 танка.
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