Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили местные власти. Во временных пунктах разместили почти 7 тысяч человек, другие регионы приняли почти 3 500 человек.

Российские войска продолжают выбивать противника из курского приграничья. По сообщениям Минобороны, за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли почти 4 тысячи военнослужащих, 54 танка.

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