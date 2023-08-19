В рамках МУФ заработала четвертая площадка

В рамках Московского урбанистического форума сегодня заработала четвертая площадка – станция "Манеж". Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, она посвящена настоящему и будущему транспортной системы столицы. Каждая зона – мультимедийная и интерактивная. Посетители смогут попробовать себя в машиниста поезда на симуляторе или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на электросудне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.