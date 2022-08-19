Канал "Моя планета" представил тревел-шоу в реалити-формате

Необычная премьера состоялась в парке "Зарядье". Там телеканал "Моя планета" представил зрителям фильм в формате тревел-реалити. Два путешественника из Сибири – Евгений Ковалевский и Станислав Березкин – пытаются обогнуть земной шар и пройти путями русских мореплавателей.

Герои сами снимают на камеру все, что с ними происходит. Причем делают это круглосуточно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.