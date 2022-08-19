Запах гари может вернуться в столицу в субботу – Бирюков

Запах гари может вернуться в столицу в субботу – заявление заммэра Бирюков.

Кабмин выделил Росавтодору более 11 миллиардов рублей на капремонт федеральных дорог – распоряжение.

Больше шестиста тыс тонн продовольствия вывезено из Украины по морю – сообщение Минобороны РФ.