Фестиваль исторических садов открылся в парке Царицыно. В этом году он отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Мероприятия проходят в Воздушных садах. Там можно увидеть ландшафтные композиции, созданные талантливыми российскими дизайнерами.

Кроме того, в ближайшие 10 дней гостей ждет большая культурная программа – концерты, лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми и многое другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.