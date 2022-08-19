ДТП с двумя мотоциклами в Москве и пожары в Рязанской области

Авария на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова. Столкнулись два мотоцикла и автомобиль. Об этом сообщает Дептранс. На месте работают оперативные службы города.
Московские подразделения спасателей работают на пожарах в Рязанской и Владимирской областях. Сегодня Сергей Собянин сообщил, что в соседние регионы перебросили еще доптехнику. Пожарные же спасли от огня деревню Деулино в Рязанской области. Им удалось локализовать верховой пожар, сообщили в МЧС.
В курортной Анапе сегодня был настоящий ураган. Видео прислали зрители. Дождь стеной, в некоторых районах еще и град. Всё это сопровождается шквалистым ветром. Спасатели предупреждают о смерчах. Они могут формироваться над морем на участке от Анапы до поселка МАгри в Лазаревском районе. На Кубани до воскресенья – штормовое предупреждение. Туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды в эти дни.
Греция и Кипр не поддержат запрет на выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет издание Politico. Как заявили в МИД Кипра, эта мера не имеет какую-либо ценность.
В Москве встретили четыре речных электро-трамвая, которые прибыли в столицу из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в телеграме.
Владимир Путин встретился с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава ЦИК проинформировала Президента о подготовке к предстоящей выборной кампании. Менее месяца остается до единого дня голосования 11 сентября. Панфилова подчеркнула, что открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в странах, считающих себя демократическими.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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