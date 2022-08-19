Из-за жары МЧС попросила москвичей особо соблюдать требования пожарной безопасности. А также в МЧС порекомендовали быть бдительными и исключить обращение с открытым огнем.

Какая погода ожидает в выходные и нет ли риска, что смог от рязанских пожаров вернется в Москву? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.