Пятый, самый высокий класс пожароопасности, ожидается в Москве с 20 по 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС России.

По информации Росгидрометцентра, в период с 20 августа по 22 августа местами в городе ожидается чрезвычайная пожароопасность.