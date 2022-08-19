Новости последнего часа: 7 тыс человек записались в наблюдатели на выборах-2022

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь тысяч человек записались в наблюдатели на выборах муниципальных депутатов, сообщил Общественный штаб.

Началась реставрация деревянного сруба флигеля усадьбы Снегирева в Хамовниках, рассказали в мэрии.

Режим ЧС ввели в третьем районе Рязанской области из-за лесных пожаров, сообщили местные власти.