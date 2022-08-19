Форум "Армия – 2022" открыли для массового посещения

19 августа и все выходные форум "Армия – 2022" открыт для массового посещения. Впервые гости увидят не только начищенные до блеска образцы военной техники, но и экспонаты, которые участвовали в реальных сражениях.

С 19 по 21 августа зрители смогут увидеть "Танковый биатлон". Что еще покажут на форуме? Как добраться до площадок форума? И сколько стоит билет? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.