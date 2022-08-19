В Сети продолжили создавать поддельные сайты компании IKEA

В Telegram появляются каналы, на которых предлагают товары из компании IKEA. Официально онлайн-распродажа шведского бренда закончилась несколько дней назад. Появляются и сайты, дублирующие известные бренды.

Что предлагают аферисты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.