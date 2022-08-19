Москвичам рассказали, какая погода будет в выходные

Москвичи 19 августа могут отдохнуть от зноя. 30-градусной жары в Москве в эту пятницу точно не будет. На улице в данный момент достаточно свежо – около 26 градусов.

К чему готовиться в выходные? Планировать ли отдых на природе или могут пойти дожди? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.