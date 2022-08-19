Форум "Армия – 2022" открылся для всех желающих

Площадки форума "Армия – 2022" открылись для зрителей. С 19 по 21 августа все желающие смогут увидеть новинки военной техники, а также главное шоу – "Танковый биатлон".

В Парке "Патриот" с 10:00 до 18:00 открыта выставочная экспозиция. 20 и 21 августа посетители увидят летную программу. Она будет проходить с 10:00 до 13:30. В небе над Кубинкой появятся "Стрижи" на Миг-29 и "Русские витязи" на Су-35С. Входной билет стоит 700 рублей. Парковка тоже платная – 250 рублей в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.