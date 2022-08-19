Новости последнего часа: в Москве концентрация загрязняющих веществ снизилась в 5 раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В воздухе Москвы концентрация загрязняющих веществ снизилась в пять раз, рассказали в Мосэкомониторинге.

Смога в Рязани из-за лесных пожаров на территории региона не наблюдается, сообщил Роспотребнадзор.

Кешбэк для туристов на Дальний Восток увеличен до 40 тысяч рублей, следует из постановления правительства.