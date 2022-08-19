Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы упала в 5 раз

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы упала в пять раз по сравнению с утренними показателями 18 августа. Об этом сообщил Мосэкомониторинг.

Но, по прогнозам синоптиков, дождей не ожидается ни в Москве, ни в соседних регионах. Из-за жары площадь лесных пожаров может расти. Запах гари по-прежнему чувствуют жители некоторых районов столицы.

Что с качеством воздуха в Москве? И может ли вернуться смог? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.