До старта программы "Миллион призов" осталось 10 дней. В ней могут принять участие москвичи, которые будут голосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов. Розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября.

Среди участников электронного голосования разыграют 100 автомобилей или от 3 до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно будет потратить в магазинах, ресторанах, музеях или перевести на благотворительность.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.