В Москве заработали еще пять молочных кухонь. Их отрыли после ремонта по новому стандарту. Теперь жители еще четырех районов могут с комфортом получать смеси для детей. Там же выдают продукты беременным.

В городе семь обновленных молочно-раздаточных пунктов. Два на северо-западе столицы – в Строгине и в Митине. По одному на Чертановской улице, на Верхней Красносельской и на Новопеределкинской улицах. Ранее отремонтировали пункты на Грайвороновской и Беговой улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.