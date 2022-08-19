Зной отступил от столицы 19 августа

Зной отступил от столицы. Теперь в городе так сильно печет. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Боровицкой улице видно много облаков, поэтому там не так жарко. Облачная погода наблюдается и на Болотной площади. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.