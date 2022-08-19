В России могут упростить получение прав на вождение снегоходов

Получить права на вождение квадроциклов и снегоходов станет проще. Сейчас для езды на таком транспорте необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Но такие машины часто используют туристы, у которых таких документов нет. А чтобы получить их, нужно время.

Есть мнение, что это тормозит развитие туризма. При этом эксперты предупреждают, что квадроциклы и снегоходы – это транспортные средства повышенной опасности, и раздавать права на них всем подряд не стоит.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.