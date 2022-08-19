Протесты парализовали железные дороги Великобритании

В Великобритании к бастующим железнодорожникам 19 августа присоединяются работники лондонского метро и наземного транспорта. Всего в акции участвуют 50 тысяч человек.

На время протестов будет закрыто 80% железнодорожных линий. Настоящую волну забастовок в Великобритании наблюдают на фоне рекордной инфляции. Она уже более 10%. На акции выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.