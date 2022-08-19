Опубликован список популярных имен, которые россияне дают бытовым приборам

Почти 80% россиян дают имена бытовым приборам. И есть даже список наиболее популярных.

Лидируют Федя, Филя, Умница и Доча. Причем чаще всего имена получают пылесосы, на втором месте – фены. Их зовут "Зоя" и "Лошадка". Замыкают тройку стиральные машины. А к утюгам и отпаривателям чаще всего обращаются "Эй ты" или "Душка".

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