Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые релизы

Старых западных фильмов россияне могут больше не увидеть. Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать такие хиты, как "Маска", "Властелин колец", сериал "Друзья". Как пишут СМИ, многие фильмы уже недоступны.

По словам экспертов, это вполне логично. Они считают, что изменения пока не вызовут большого оттока пользователей из онлайн-кинотеатров. Но если исчезнет больше фильмов, зрители начнут уходить из виртуальных кинозалов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.