Температура в столице достигнет 27 градусов

Конец рабочей недели в Москве будет сложным. Жара не спешит уходить. 19 августа температура поднимется до 27 градусов. Ветер будет северо-восточный, до 9 метров в секунду.

Из-за высокого уровня пожарной опасности в Подмосковье до 28 августа ограничили посещение лесов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.