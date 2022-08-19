В РФ предложили наделить УК обязанностью следить за соблюдением тишины в домах

Следить за соблюдением тишины в домах россиян будут Управляющие компании. Если соседи решили затеять шумную вечеринку, надо звонить в УК. И уже они будут обращаться в полицию. Такую инициативу рассматривают в Минстрое.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.