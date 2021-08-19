Врачи поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Программу "Миллион призов" поддержали врачи. Голосование онлайн – хороший способ снизить осеннюю заболеваемость. Медики даже назвали программу средством по борьбе с простудами.

По их словам, любое ограничение контактов в нынешней эпидемиологической ситуации замедляет распространение вируса. И, следовательно, нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, можно рассчитывать, что заболеваемость ковидом станет меньше среди детей. Ведь многие избирательные участки находятся в школах, а учителя часто становятся сотрудниками избирательных комиссий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.