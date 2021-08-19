7 тыс москвичей сменили фамилию, имя или отчество с начала года

7 тысяч москвичей сменили имя, фамилию или отчество за 7 месяцев. Об этом сообщили в столичном ЗАГСе.

Кому-то просто не нравится, как звучит фамилия, а некоторые таким образом хотят изменить жизнь. Так, например, одна москвичка взяла фамилию "Счастливая".

Другая девушка решилась на кардинальные перемены по совету астролога и сменила имя. Ей сказали, что это поможет выйти замуж. Правда, через полгода москвичка вернула все обратно. А один из заявителей сменил фамилию в честь породы своей собаки.

Также, по словам сотрудников ЗАГСа, с этого года можно встретить москвичей с фамилией "Тигр", "Лев", "Рысь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.