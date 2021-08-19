Актриса рассказала о своих любимых местах в Москве

За 10 лет Москва очень изменилась. Жители отмечают, что важно именно для них. Для каждого это что-то свое: одним актуальны детские площадки, другим – пешеходные зоны и доступность транспорта.

Каждый год открывают что-то новое: парки, станции метро. А пространства, которые давно потеряли привлекательный вид, обновляют и подстраивают под нужды жителей. Где-то москвичи просят проложить велодорожки, а в других местах принципиально важно расширить тротуары или пустить новые маршруты общественного транспорта.

В эфире телеканала известные жители города делятся своими любимыми местами. О своих рассказала актриса Евгения Осипова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.