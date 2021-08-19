Шесть сетей аптек присоединились к программе "Миллион призов"

К акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" присоединились еще 6 сетевых аптек. Те, кто проголосует в сентябре онлайн, смогут потратить там призовые баллы. Об этом сообщил портал mos.ru.

Баллами можно будет оплатить все – от лекарств до медицинских и косметических изделий. 1 балл равен 1 рублю. Победители получат по 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов.

Также их можно будет потратить в магазинах, гипермаркетах кафе и ресторанах. В том числе, и на ювелирные украшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.