В Госдуме назвали уместной идею замены бумажных паспортов смарт-картой

Привычные паспорта россиян могут навсегда уйти в прошлое. Бумажный носитель должны заменить на цифру – у граждан появится смарт-карта. В Госдуме уже идею замены бумажных паспортов назвали уместной.

По мнению председателя Комитета по информационным технологиям Андрея Свинцова, так документ останется незапятнанным в буквальном смысле – никакое пятно не помешает разглядеть важные данные.

При этом тем, кто привык пользоваться бумажным документом, переживать не стоит. Такой формат обещают тоже оставить. Он будет действовать наравне со смарт-картой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.