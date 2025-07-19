В Европе произошло ЧП на производстве глазных капель фирмы Zaditen

В европейских аптеках массово снимают с продаж глазные капли фирмы Zaditen, которые используют для лечения сезонной аллергии. СМИ сообщают, что одна из партий могла быть загрязнена на этапе производства, и теперь покупатели рискуют получить воспаления или даже полностью потерять зрение.

Британское здравоохранение уже отозвало целую партию численностью более 11 тысяч упаковок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.