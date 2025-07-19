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19 июля, 07:45

Общество

В Европе произошло ЧП на производстве глазных капель фирмы Zaditen

В Европе произошло ЧП на производстве глазных капель фирмы Zaditen

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В европейских аптеках массово снимают с продаж глазные капли фирмы Zaditen, которые используют для лечения сезонной аллергии. СМИ сообщают, что одна из партий могла быть загрязнена на этапе производства, и теперь покупатели рискуют получить воспаления или даже полностью потерять зрение.

Британское здравоохранение уже отозвало целую партию численностью более 11 тысяч упаковок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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