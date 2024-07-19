Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 07:30

Общество

Эксперты оценили эффективность натальных карт

Эксперты оценили эффективность натальных карт

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится 7 тысяч рабочих мест

Новости часа: объем закупки по офсетным контрактам в Москве достиг 410 млрд рублей

Дыни и арбузы начали появляться в московских магазинах в июле

"Интервью": Николай Потекаев – о здоровье кожи

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Ливни, грозы и усиление ветра спрогнозировали в Москве 19 июля

Представители "Союза отцов" рассказали о мотопробеге в честь Года семьи

Новости часа: в столице локализуют производство коммунальных машин в течение двух лет

Дерматовенеролог Потекаев рассказал о программах, способных обнаружить кожные патологии

В Москве популярнее становятся натальные карты – это персональный гороскоп, который составляют строго по дате, времени и месту рождения. Такая схема якобы позволяет определить характер и судьбу человека. Аналитики ВЦИОМ выяснили, что в астрологию верят 42% россиян.

Эксперты оценили эффективность натальных карт. Научных доказательств, что знак зодиака может влиять на характер, нет, но, по словам ученых, логика у астрологических прогнозов присутствует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика