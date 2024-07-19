В Москве популярнее становятся натальные карты – это персональный гороскоп, который составляют строго по дате, времени и месту рождения. Такая схема якобы позволяет определить характер и судьбу человека. Аналитики ВЦИОМ выяснили, что в астрологию верят 42% россиян.

Эксперты оценили эффективность натальных карт. Научных доказательств, что знак зодиака может влиять на характер, нет, но, по словам ученых, логика у астрологических прогнозов присутствует.

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